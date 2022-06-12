أمير الجوف يدشّن مشروعات مائية وبيئية بـ 111 مليوناً ويفتتح فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، 7 مشروعات مائية وبيئية بتكلفة تجاوزت 111 مليون ريال، كما دشن سموه فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي ومعرض الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية، وذلك في مركز الحضاري بمدينة سكاكا, بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ورفع سموه جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات للمواطن، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسهم في دعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية في المنطقة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب سموه عن أمله أن يسهم المنتدى والمعرض في زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية، في ظل الحراك الاستثماري الذي يشهده القطاع الزراعي في منطقة الجوف للاستفادة مما تتمتع به من مقومات وميزات تنافسية.

من جهته أوضح المهندس الفضلي أن المشروعات ستخدم سكاكا، والقريات، وطبرجل، وأبوعجرم، وميقوع، والدعبوسية، مفيداً أن شركة المياه الوطنية نفذت 5 خزانات بسعة تخزينية بلغت 22,7 ألف متر مكعب، وتمديد خطوط رئيسة وشبكات فرعية بأطوال بلغت 41 كيلو متراً طولياً، كذلك تنفيذ 332 توصيلة مياه منزلية؛ لخدمة ما يقارب 4,500 مستفيد.

وأضاف معاليه أنه تم تنفيذ مشروعات بنحو 26 مليون ريال لإيصال مياه الشرب للمستفيدين في قرية الدعبوسية بمحافظة القريات ومركزي أبوعجرم وميقوع بمحافظة طبرجل، بالإضافة إلى مشروعين بأكثر من 13 مليوناً لدعم الاستدامة البيئية وتنفيذ شبكات فرعية وتوصيلات صرف صحي في مدينة سكاكا ومحافظة القريات.

وبين أن المشروعات شملت حفر وتشغيل 11 بئرًا جوفية في حقل مياه الجوف المركزي و7 آبار في حقل البسيطاء بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال، إلى جانب تنفيذ سد خرساني ثقلي لمجرى السيول بوادي المرير في مدينة سكاكا بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال.