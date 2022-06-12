متوفرة في كل منزل.. طبيبة تكشف عن وصفة  للوقاية من التسمم الغذائي في فصل الصيف (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
كشفت أخصائية التغذية العلاجية، أمل كنانة، عن أسباب زيادة حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف.
وقالت “كنانة”، في لقاء مع برنامج “صباح السعودية”، إن الطعام دائماً ما يكون حساس للحرارة وفى فصل الصيف تكون درجات الحرارة عالية ، لذلك تحرص المطاعم على تحضير الطعام مبكراً ، وبالتالي تتغير عليها درجات الحرارة، مما يسهل تكوين البكتريا ويؤدي إلى التسمم.
وأوضحت أن الطريقة المثلى للوقاية من التسمم الغذائي هو شرب مياه بالليمون المعصور ، بعد تناول أي وجبة من الخارج، لتطهير المعدة والأمعاء، وإذا كانت البكتيريا أكبر من ذلك على الشخص أن يذهب إلى المستشفى”.
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