مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات يزور مكتبة الملك فهد الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بحث نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية سليمان بن يوسف المسعود مع مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله ماجد آل علي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون وتمتين العلاقات وعقد الشراكات وتبادل الخبرات، واستمع الوفد الإماراتي من المسعود، إلى شرح تفصيلي عن فكرة إنشاء المكتبة وأهدافها وبرامجها وأبرز مهامها والدور المنوط بها .

وجال الوفد الإماراتي بين أروقة المكتبة ومركز معلومات المملكة ومعرض الصور وقاعات المجموعات العامة، واطلعوا على المخطوطات النادرة، وأثنوا على ما شاهدوه من تنظيم وإرث تراثي وثقافي مميز، الذي يُعد مرجعاً كبيراً للباحثين والدارسين وطلبة العلم.