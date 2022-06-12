صحة الرياض تنفذ 3552 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نفّذت صحة الرياض 3552 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 2022/6/4 م حتى 10/ 6 / 2022م , بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)

وشملت الجولات 295 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة ( 49 مستشفى خاص و 246 مستشفى حكومي) ، و 333 زيارة للمراكز الحكومية و 1472 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1452 زيارة للصيدليات.

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