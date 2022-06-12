محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية قبضت شرطة محافظة الخبر على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترصدهما لمستخدمي الصرافات الآلية والسحب من خلال بطاقتهم البنكية بعد إيهامهم بتقديمهما المساعدة وتنفيذ الخدمات، وحصولهما على أرقامهم السرية وتحايلهما عليهم بأخذ بطاقاتهم وإعطائهم بطاقات أخرى، وجرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود نفّذا عمليات احتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.