الأرجنتين تحتجز “طائرة إيرانية” تحمل أشخاصا على صلة بفيلق القدس الإرهابي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أعلنت السلطات الأرجنتينية اليوم، احتجاز طائرة ركاب تابعة لشركة “ماهان ايرلاينز” الإيرانية ومؤجرة لفنزويلا على متنها أشخاص على صلة بفيلق القدس الإرهابي التابع للحرس الثوري الإيراني الإرهابي، فيما اعتبرت طهران أن الواقعة لها ”أغراض سياسية“.

وقال وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز، في تعليق له على الواقعة، عبر تويتر: ”احتجزت الحكومة طائرة فنزويلية فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها“.

وأضاف الوزير فرنانديز أن سلطات المطار صادرت جوازات خمسة إيرانيين كانوا على متن الطائرة.

وذكر موقع ”إيران إنترناشيونال“ الإيراني المعارض، نقلا عن موقع ”lanacion“ الإخباري الأرجنتيني، أن ”السلطات في مطار بيونس آيرس، احتجزت طائرة من طراز بوينغ 747 مملوكة لشركة ماهان إير الإيرانية، ومؤجرة لفنزويلا“.

وتابع الموقع أن الطائرة ”كانت قادمة من المكسيك، ويرتبط بعض أفراد طاقمها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“.

وأوضح أن ”الطائرة التي استأجرتها شركة طيران كونفياسا المملوكة لفنزويلا، وصلت إلى بوينس آيرس الإثنين، لكن لم يُسمح لها بالتزود بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية“.

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في المقابل، قال مدير العلاقات العامة في شركة ”ماهان إير“ للطيران، أمير حسين ذوالا نواري، لوكالة ”إيرنا“ الحكومية، إن ”الطائرة التي تم احتجازها في الأرجنتين، غير مؤجرة، بل مَبيعة لشركة فنزويلية منذ أكثر من عام“.

وقدم جيراردو ميلمان، العضو في البرلمان الأرجنتيني عن المعارضة، طلبا رسميا لإجراء تحقيق بشأن طائرة ماهان المحتجزة وطاقمها، مشيرا إلى ما سمّاها ”رحلات جوية غامضة“.

وقال ميلمان إن ”الطائرة الإيرانية في بوينس آيرس أوقفت جهاز التوجيه الخاص بها في إطار الرحلة التي تخضع للتحقيق“.

وذكر موقع ”infobae“ الأرجنتيني أن ”إحدى الفرضيات، في هذا الوقت، هي أن الرحلة إلى بوينس آيرس هي جزء من مناورة أعمق“، دون تقديم مزيد من التفاصيل.