أمانة العاصمة المقدسة تنجز أكثر من 31 ألف طلب لمستفيدي الخدمات الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أنجزت أمانة العاصمة خلال شوال الماضي 31,683 طلبًا لعملائها من مستفيدي الخدمات الرقمية . وتلقت 19098 بلاغًا عبر مركز البلاغات البلدية الموحد 940، واستقبلت 1134 بلاغًا عبر مركز العمليات الأمنية الموحد 911، في حين سجلت الإشارات اللاسلكية 430 إشارة, وخدمة 3278 عميلًا من قبل المتخصصين بالإدارة، إضافة إلى خدمة 7007 عملاء ضمن خدمة “مخدوم وأنت في بيتك “، وخدمة 80 عميلًا عبر وحدة إيجاد الحلول، و459 عميلًا في مبادرة مستمرون.

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