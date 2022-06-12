بالفيديو.. «متحدث الأحوال المدنية» يكشف حالات مستثناة من إلزامية الحجاب أو الشماغ بالصورة الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، الحالات المستثناة من إلزامية التصوير بالحجاب للمرأة والشماغ للرجل فيما يخض الهوية الوطنية.

وأوضح “الجاسر” في مداخلة هاتفية مع قناة “السعودية”، أن الفئات العمرية من سن 10 إلى 14 سنة لا يشترط التصوير بالحجاب أو الشماغ وكذلك بعض الحالات المرضية مثل التعرض للغيبوبة.

وأكد “الجاسر” أنه لم يصدر شيء رسمي من الأحوال المدنية أو من أي جهة رسمية بشأن إلغاء الحجاب في صورة المرأة لـ الهوية الوطنية.