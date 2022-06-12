أمانة الحدود الشمالية تنفذ 500 زيارة رقابية للمنشآت التجارية برفحاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء نحو 500 زيارة رقابية على المنشآت التجارية ، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والانظمة البلدية، وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكد بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على هذه المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة “ممتثل”، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.