أمير الجوف يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ويطلع على مشروعات الوزارة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق له.
واطلع سموه خلال الاستقبال على مشروعات وخطط الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها لإيصال المياه وتوسعة تغطية الشبكات وتطوير الخدمات المقدمة، مشيدًا بمشروعات الوزارة لتعزيز الاستدامة المائية والبيئية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه نوه المهندس الفضلي بما تحظى به مشروعات الوزارة في المنطقة من اهتمام ودعم دائم من قبل سموه أسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
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