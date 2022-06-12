محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال اس تي سي بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 30,000 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة “اس تي سي” يوصي بزيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال عن طريق منح أسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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