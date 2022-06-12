محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أصدرت وزارة الصحة البحرينية بيانا كشفت من خلاله حقيقة تفشي مرض السل بين السجناء.
وأكدت وزارة الصحة البحرينية أنه لا توجد أي حالة مصابة بمرض السل في مركز الإصلاح والتأهيل في الوقت الحالي، مبينة أن النزيل المصاب في وقت سابق كان قد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته الآن مستقرة، وما زال يخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من قبل الفريق الطبي بناء على بروتوكولات عالمية وتم الانتهاء من إجراء جميع الفحوص اللازمة بشكل احترازي على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام، مشددة على عدم رصد أي إصابات بين المخالطين.
ودعت إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله حول انتقال العدوى للنزلاء أو عدم حصولهم على العناية الطبية اللازمة حيال ذلك.
وأكدت استمرارها في تقييم مستوى الخدمات الصحية والعناية الطبية والنفسية والجسدية للنزلاء وتطبيق البروتوكولات العلاجية التي تتناسب مع كل حالة مرضية، ومواصلة التعرف إلى الاحتياجات المختلفة سعيا منها للحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر تميز النظام الصحي في مملكة البحرين.
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وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من قبل الفريق الطبي المعالج، وجار العمل والتنسيق للتأكد من سلامة الوضع الصحي لجميع النزلاء.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من البحرين بشأن تفشي مرض«السل» بين السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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