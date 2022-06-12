“ام أي اس”: ترسية مشروع مع “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” بـ 169 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام اي اس ) تلقيها الموافقة على ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناع لتهيئة وتشغيل موقع التعافي من الكوارث بـ 169 مليون ريال. وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا ابتداءً من تاريخ توقيع العقد.

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