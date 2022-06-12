شركة تابعة لـ “الباحة” تحصل على قرض مصرفي بـ 65 مليون ريال من “البنك العربي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة أعلنت شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن حصول شركتها التابعة (شركة المراكز الراقية المحدودة) على قرض مصرفي متوافق مع الشريعه الإسلامية من البنك العربي الوطني بقيمة 65 مليون ريال . وتبلغ مدة التمويل 6 سنوات ونصف شاملة 6 أشهر سماح .

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