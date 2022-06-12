أمطار رعدية على جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفاء، وهروب ، ومركز الفطيحة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.