الاتحاد الأوروبي يمنع سيارات البنزين اعتبارًا من هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وافق البرلمان الأوروبي، على إقرار قانون حظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل والبنزين في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035.

وتسعى أوروبا إلى تحقيق هدف معلن سابقا، وهو وضع استراتيجية تهدف إلى خفض الانبعاثات الضارة من سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 100% في عام 2035، مقارنة بعام 2021، وبحلول عام 2030 يكون الهدف هو خفض الانبعاثات بنسبة 50% للشاحنات الصغيرة.

وصوّت 339 عضوًا في البرلمان الأوروبي بالموافقة على القانون الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، بينما أعلن 249 عضوا رفضهم المشروع المقترح، وامتنع 24 نائبا عن التصويت.

وفي وقت سابق، أفادت المفوضية الأوروبية بأن سيارات الركاب تتسبب في 12% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي، بينما تمثل نسبة الشاحنات الصغيرة حوالي 2.5%.