محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تلقيها خطاب من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال اعتباراً من 11 يونيو 2022 م. وعليه تود الشركة أن توضح بأن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر “الغاز”: تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال لن يكون له أثر مالي جوهري على صافي الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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