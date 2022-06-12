متجاوزة “أبل”.. “أرامكو” أعلى قيمة تسويقية في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تجاوزت شركة “أرامكو”، شركة “أبل” عملاق التكنولوجيا الأمريكية لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة الزيت العربية “أرامكو” نحو 2.3 تريليون دولار، وفق ما أورده موقع “CNBC عربية”، وجاءت “أبل” في المركز الثاني وبلغت قيمتها السوقية 2.2 تريليون دولار.

وجاءت “أمازون” في المركز الثالث، بقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون دولار، وتلتها شركة “ألفابت/ جوجل” في المركز الرابعة، وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.5 تريليون دولار، وأخيرا في المركز الخامس “أمازون” بـ 1.12 تريليون دولار.

وكانت “أرامكو” أعلنت في 5 من مايو الماضي، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 81.8% على أساس سنوي، موضحة أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 148.03 مليار ريال (39.47 مليار دولار) في الربع الأول مقارنة مع 81.44 مليار ريال قبل عام.