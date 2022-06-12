استشاري يكشف أعداد المصابين بمرض «الإيدز» في المملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رئيس جمعية “مناعة” الاستشاري عبدالله الحقيل، عن أعداد المصابين بمرض الإيدز في المملكة.

وقال الحقيل، في لقاء مع “الإخبارية”: “فيما يتعلق بأعداد المصابين بالإيدز في المملكة، فالإحصائية تراكمية بين المواطنين منذ أن بدأ التسجيل وحتى ديسمبر الماضي”.

وأضاف: “النسبة تقارب الـ 10 آلاف بين المواطنين، وأكثر من 20 ألف بين المقيمين”.

ولفت إلى أن هذه النسبة تعتبر قليلة بالنسبة لعدد السكان، ولا تشكل خطورة، ولكن الأهم هو منع الحالات الجديدة، وهذا يمكن بسهولة من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع.