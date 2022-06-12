بالفيديو .. “مهندسات سعوديات” يروين تجربتهن في العمل لتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
استعرض تقرير عمل مهندسات سعوديات في المشاعر المقدسة طوال العام من أجل تطوير البنية التحتية لاستقبال موسم الحج.
وقالت المهندسة رضا الحربي :”أصبحت الفرص أكبر ومتاحة للفتيات في جميع المجالات سواء الهندسية أو غيرها”، لافتة:”عملنا في هذا المكان خير شاهد على تمكين المرأة السعودية للعمل في جميع القطاعات”.
وأشار التقرير إلى أن المهندسات تعملن ليل نهار في الميادين للمساهمة الفاعلة لتطوير البنية التحتية والخدمات بكافة مهامها في المشاعر المقدسة.
وأبانت المهندسة رنا سمير، أن المشاعر المقدسة تتسم بمحدودية المكان والزمان وهذا يضع على عاتقهم مسؤولية وشغف كبير للتنمية والتطوير بمعايير عالية.
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