أمانة الرياض: نرفع 70 مركبة مهملة يوميًا من شوارع العاصمة بعد إشعار ملاكها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قالت أمانة منطقة الرياض إنها رصدت عشرات المركبات المهملة والتالفة في شوارع العاصمة، وذلك ضمن عملية تحسين المشهد الحضري

وأوضحت أمانة الرياض خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر أنها تقوم برفع 70 مركبة يوميًا وذلك من خلال تحديد مواقعها ووضع ملصق إشعار للملاك، مبينةً أن فرقها الميدانية تبدأ برفع تلك المركبات وتقوم بحجزها بعد مرور 7 أيام من تاريخ لصق الإشعار

وأكدت الأمانة أنها مستمرة في رصد المركبات المهملة؛ من أجل المحافظة على جمال العاصمة، مثمنةً في الوقت نفسه تعاون السكان