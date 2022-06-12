«الحج والعمرة»: 390 ألفاً تقدموا للحج من داخل المملكة.. الأولوية للمحصن ومن لم يحج سابقاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إغلاق تسجيل حجاج الداخل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان المرشحين لحج هذا العام اليوم.

كما أوضحت “الحج والعمرة”، أن أعداد المتقدمين بلغت أكثر من 390 ألفا، مُبينة أن اختيار المرشحين سيكون بالقرعة الإلكترونية والأولوية للمحصن ومن لم يحج سابقا.

كانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت الجمعة الماضية إتاحة تسجيل الحجاج من داخل المملكة، ولمدة 9 أيام.

وبينت وزارة الحج والعمرة، أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق منصتها بشكل تجريبي لإتاحة تسجيل حجاج الداخل من خلالها.

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وتضمنت المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بشكل تجريبي على موقعها الرسمي خدمات خاصة بالحجز واستعراض برامج الخدمات لحجاج الداخل، واختيار البرنامج المناسب ومنشأة الحج التي يرغب التعاقد معها، كما تتيح الحجز واستخراج التصريح للمواطنين والمقيمين.