شكرا لقرائتكم خبر عن المسكنات أحد الأسباب.. 20 ألف حالة فشل كلوي مزمن بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «السكري» وارتفاع ضغط الدم هما المسؤول الأول

قفزة نوعية لقساطر الديال الصفاقي السعودية في العلاج

كشف رئيس قسم الكلى بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر د. عبدالله الهويش عن 20 ألف حالة فشل كلوي مزمن من الدرجة الخامسة بالمملكة، منها 18 ألفا تخضع للغسيل الدموي، و2000 للغسيل البريتوني.

التهاب الكبد

وأوضح د. الهويش، خلال ورشة عمل «الغسيل البروتوني» للكلى التي أقيمت مؤخراً، ونظّمها قسم الطب الباطني بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد الجامعي، أن الغسيل البريتوني يتضمن فوائد عدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قلة تكلفته ومحافظته على البقية المتبقية من الكلى، وكذلك الحد من الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي من النوعين «سي وبي»، التي تكاد تكون معدومة مقارنة بالغسيل الدموي، إضافة إلى قلة احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالغسيل الدموي، إذ إن المريض يخضع للغسيل بمنزله، دون الحاجة إلى التردد على المستشفى من 3 - 4 أيام أسبوعياً.

زراعة الكلى

وأوضح د. الهويش أن مزايا الغسيل البريتوني يضمن نسبة نجاح أعلى لزراعة الكلى بعد الغسيل، مقارنة بنظيره الدموي، والتمتع بجودة الحياة وممارسة الحياة الاجتماعية تكون شبه طبيعية. وأضاف: خلال ورشة العمل أدخلنا 5 قساطر سعودية للديال الصفاقي بطرق مبتكرة عدة، وتمت جميع العمليات بنجاح، على يد 6 أطباء فقط، ولله الحمد، مشيرا إلى أن الورشة استهدفت تطوير وصقل مهارة الطبيب عملياً.

صقل الأطباء

وذكر أن الأهداف الأساسية لورش العمل، تشمل تقوية وصقل مهارة أطباء الكلى والجراحين، على إدخال قساطر الديال الصفاقي بأنواعها وطرقها المبتكرة وبث روح العمل المشترك بين المستشفيات بالمنطقة، ومختلف مناطق المملكة، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات مع دول الخليج العربي، تنفيذ الأبحاث العلمية المشتركة المرموقة، وتعريف الأطباء بأهمية الغسيل البروتوني، والقسطرة السعودية للديال الصفاقي، التي أسفرت عن قفزة نوعية في هذا المجال. وأضاف إن التهاب الغشاء البروتوني بعد النجاح الباهر للقسطرة السعودية، لا يكاد يذكر، مقارنة بالقساطر الأخرى، مشيرا إلى تركيب 1600 قسطرة، حتى الآن، بمستشفى الملك فهد الجامعي.

أسباب المرض

وبيّن أن أسباب مرض الفشل الكلوي عموماً مرتبطة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الأمراض الوراثية والإكثار من تناول مسكنات الألم دون استشارة الطبيب، ومن أهم أعراض أمراض الكلى تورم القدمين، وضيق بالتنفس، وزلال أو دم في البول، وإعياء شديد، وفقدان الشهية، والأعراض في بداية الفشل الكلوي لا تكون ظاهرة للمريض، لذلك ننصح بعمل الفحوصات الدورية المهمة لوظائف الكلى لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الأشخاص الذين لديهم أمراض كلى وراثية، بالإضافة إلى المحافظة على نسبة السكر وضغط الدم في المعدل الطبيعي.

وحذر د. الهويش من تناول الأدوية والمسكنات دون الرجوع إلى الطبيب، ناصحا بممارسة الرياضة والإكثار من شرب الماء لما لها من أهمية بالغة بالمحافظة على صحة الكلى.