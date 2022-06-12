شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة مثيرة للأتربة حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر معظم محافظات المنطقة الشرقية بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والأمواج في الخليج العربي، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل إن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، بالمنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيا، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومتوقع أن تستمر الموجة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 46 إلى 48 درجة مئوية.