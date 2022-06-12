شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نجاح جديدة لبرنامج السكتة الدماغية بمستشفى المواساة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برنامج السكتة الدماغية بالدمام، بعون الله، ينقذ سعوديا خمسينيا، من الشلل بعد إصابته بالشلل النصفي المفاجئ وفقدان النطق، حيث وصل المريض إلى طوارئ مستشفى المواساة بالدمام حيث تعامل فريق الطوارئ بصورة مهنية مع المريض وتم عمل الأشعات اللازمة في أقل من ١٠ دقائق منذ وصول المريض إلى المستشفى، التي أكدت انسداد الشريان الرئيسي بالمخ.

وتم نقل المريض بصورة عاجلة إلى وحدة القسطرة واستئصال الجلطة الشريانية عن طريق القسطرة التداخلية المتطورة للمخ بمستشفى المواساة بالدمام بواسطة فريق علاج السكتة الدماغية المكون من الدكتور محمد المهدي رئيس برنامج السكتة الدماغية بمساعدة الدكتور أحمد طه استشاري القلب وفريق وحدة القسطرة بإشراف الدكتور هاني عبدالهادي رئيس قسم القلب.

استعاد المريض كامل وعيه وحركته والقدرة على الكلام مباشرة بعد القسطرة، وأثنى المريض على المجهود الذي لاحظه خلال مراحل علاجه منذ وصوله إلى المستشفى، الكل يعمل معا بتناسق للحفاظ على حياة المريض. ومن المعروف أن المخ يفقد 2 مليون خلية كل دقيقة من بدء حدوث الجلطة مما يشير إلى أهمية التدخل العاجل لإذابة الجلطة. ويعد برنامج السكتة الدماغية بمستشفى المواساة بالدمام من الأسرع والأحدث في التعامل مع السكتات الدماغية بمعايير عالمية.