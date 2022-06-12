شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يطلع على أروقة متحف «السيرة النبوية» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي المقر الرئيس للمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة. واطلع على أروقة المعرض، ابتداء من قسم التحيات لله أهل الثناء والمجد مرورا بقسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأنك تراهم، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه، وقسم المرأة والطفل، مطلعا كذلك على المجسمات التقنية الحضارية والأطالس العصرية والموسوعات المحكمة وغيرها.

وأعرب د. القصبي عن إعجابه الكبير بهذا المنجز العلمي لإرثنا الإسلامي، حيث تم تقديمه في قالب عصري وثائقي يعتمد تقنية العرض، وهو في جملة الأعمال الجليلة التي تؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة الكتاب الكريم والسنة المطهرة، لا سيما السيرة النبوية العطرة، مشيرا إلى أنه عمل يتواءم مع رؤية المملكة 2030 في إثراء الباعث الإيماني لقاصدي الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن المتحف، يحظى بالمتابعة والاهتمام المحلي والعالمي في سياق الرعاية والدعم الكبير للشأن الإسلامي، وبخاصة سيرة نبينا الكريم من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله.