شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات السعودية - الصينية بالمجالين الدفاعي والعسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري في سنغافورة على هامش قمة الأمن الآسيوي «حوار شانغريلا» في دورتها الـ 19، مع عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني الفريق أول وي فنغ خه، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الدفاعي والعسكري، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرأس د. البياري وفد وزارة الدفاع المُشارك في قمة الأمن الآسيوي «حوار شانغريلا» الـ19، التي انطلقت أعمالها أمس الأول في سنغافورة، بمشاركة عدد من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وكبار المسؤولين الحكوميين والمحللين العسكريين، وصناع القرار في الدوائر الدبلوماسية والأمنية في أكثر من 30 دولة.

وتناقش القمة التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية عددًا من المحاور المهمة؛ من أبرزها الوضع الأمني الإقليمي، وسبل التعاون والتبادل في مجال الدفاع، وتعزيز الشراكات الأمنية في منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.