شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 4489 يمنيا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 4.489 مستفيدًا خلال الفترة من 25 حتى 31 مايو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 346 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 295 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 78 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 80 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 366 مريضًا، وعيادة الأطفال 109 أفراد، وقسم التوليد 11 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.285 مريضًا، واستفاد من عيادة التغذية العلاجية فردان اثنان، ومن قسم الأشعة 162 مستفيدًا، وراجع قسم المختبر 458 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.285 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 12 شخصًا. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 478 فردًا، وقسم نقل الدم 8 أشخاص، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

ومن ناحية اخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 85 طنا و98 كيلوجراما من السلال الغذائية في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 900 أسرة محتاجة ومتضررة. ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.