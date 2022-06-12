شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يرعى حفل خريجي التدريب التقني وملتقى التوظيف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم، حفل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني الموحد بالمنطقة، وتدشين الملتقى التقني للتوظيف 2022، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، وذلك بمقر الكلية التقنية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران سعيد آل جبار، أن عدد الخريجين والخريجات يفوق 2000 خريج وخريجة من جميع المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس ودبلوم المعاهد الصناعية.

وأشار إلى أن الملتقى التقني للتوظيف 2022 المصاحب لحفل الخريجين هذا العام يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل، ويمتد ليومين، تماشيا مع مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، لإتاحة التواصل المباشر بين الباحث عن العمل من خريجي المنشآت التدريبية وصاحب العمل، والإسهام في توفير أكبر عدد من فرص العمل للخريجين والخريجات لتعزيز توطين مختلف القطاعات، وتعميق وعي الخريجين بمفاهيم البيئة المهنية والقيم، التي تتصل بأخلاقيات سوق العمل.