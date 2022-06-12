شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 7 مشروعات مائية وبيئية بـ 111 مليون ريال في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم 7 مشروعات مائية وبيئية تخدم عددًا من مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، بتكلفة إجمالية تجاوزت 111 مليون ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي.

وتعكس هذه المشروعات، التي جرى تنفيذها وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق إستراتيجيات وطنية تترجم رؤية المملكة 2030، وتعكس حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-، على توفير الخدمات في مختلف مناطق المملكة.