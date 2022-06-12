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استعراض فرص وتحديات ريادة الأعمال بالجمعية الأهلية في المدينة

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الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع لقاء حواريا بعنوان «الفرص والتحديات في ريادة الأعمال»، قدمه المستثمر ورائد الأعمال صالح خالد الخلف، بقاعة نماء المنورة بالمدينة المنورة.

واستعرض الخلف في اللقاء الذي يأتي ضمن مشروع «ملهمون لنشر ثقافة العمل الحر»، تجربته في ريادة الأعمال والاستثمارات المستقبلية في المدينة المنورة، وبعض التجارب لمشاريع ناجحة، وكيفية تخطي الصعوبات التي قد تواجه المستثمر، وقدم مجموعة نصائح تفيد رائد الأعمال واطلاعه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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