شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الشركات والخطوط الحديدية على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مجلس الشورى أعمال عقد جلساته العادية التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين، من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، ويناقش فيها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تتضمن تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، ومشاريع أنظمة، كما سيصدر المجلس عددا من القرارات خلال هذه الجلسات.

وسيناقش المجلس في جلسته الإثنين القادم، تقريرا تقدمه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442 /1443هـ، كما يناقش تقريرا آخر مقدما من اللجنة ذاتها بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.

وتقدم لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع نظام الشركات لمناقشته، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وسيصوت المجلس خلال الجلسة على ما تضمنته وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442 /1443هـ، وتوصياتها المقدمة، كما يصوت المجلس على التوصيات الواردة في وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 /1443هـ.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام الخطوط الحديدية، وتستعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقاريرها بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للترفيه، ودارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1442 /1443هـ، لمناقشتها من قبل أعضاء المجلس.

وسيناقش المجلس خلال جلسة المجلس العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442 / 1443هـ، وسوف تقدم لجنة التعليم والبحث العلمي تقاريرها المتعلقة بالتقارير السنوية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442 /1443هـ.