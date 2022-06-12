فيديو .. مجلس الصحة الخليجي يُنفي وجود ضرر لتناول الفاكهة بعد الأكل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف مجلس الصحة الخليجي حقيقة الفكر السائد لدى الكثير من الناس بأن تناول الفاكهة بعد الوجبات ضار

وقال المجلس في فيديو توعوي نشره عبر “تيوتر”، بأن هناك اعتقاد بأن نتناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة مضر، وهذا غير صحيح لانه لا يوجد فرق بين تناول الفاكهة قبل او بعد الوجبات، فالجهاز الهضمي قادر على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بسهولة

وشدد مجلس الصحة الخليجي في رسالته بأن تناول الفاكهة في أي وقت مهم وأنه يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسمنة بالإضافة إلى أن الفواكه مصدراً جيد للبوتاسيوم الذي يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم لذلك يتناولها الإنسان في أي وقت يفضله