100 % زيادة أسعار تذاكر الطيران للناقل الوطني مقارنة بالمنافسين

ووفقاً للرصد، فإن هناك 3 ناقلين وطنيين إضافيين يتبعون دولا أخرى، تنقل المسافرين من السعودية وإليها (ترانزيت) ثم إلى الوجهة النهائية في الفترة ذاتها بتكلفة لا تتجاوز 3 آلاف ريال، إذ بلغت التكلفة للناقل الأول نحو 2458 ريالا، فيما بلغت أسعار الرحلة لناقل وطني ثان بقيمة 2514 ريالا، وبلغت الأسعار للناقل الوطني الثالث بقيمة 2993 ريالا.
فيما بلغت أسعار التذاكر من جدة إلى مطار جون اف كنيدي الأمريكي في الفترة ذاتها للناقل المحلي 8053 ريالا، فيما بلغت أسعار التذكرة لبعض الناقلين في الدول المجاورة بأقل من 6 آلاف (ترانزيت واحد)، فبلغ سعر التذكرة عند أحد الناقلين الوطنيين 5355 ريالا، وبلغت عند ناقل وطني في دولة أخرى 5447 ريالا، وفي دولة ثالثة 5451 ريالا، وبلغت تكلفتها لناقل وطني رابع 5455 ريالا، وبلغت تكلفة النقل لأحد الناقلين في دولة أوروبية 5672 ريالا.
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