100 % زيادة أسعار تذاكر الطيران للناقل الوطني مقارنة بالمنافسين

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن أسعار تذاكر الطيران الدولية للناقل الوطني سجلت زيادة بأكثر من 100% عن أسعار الناقلين الآخرين للرحلات التي تنطلق من السعودية إلى الوجهة النهائية. ووفقاً لرصد عينة عشوائية من أسعار التذاكر، بلغت أسعار التذاكر من جدة إلى لندن للناقل المحلي نحو 4143 ريالا، للفترة المتراوحة بين 16 – 23 يونيو، فيما بلغت أسعار التذكرة لناقل وطني لدولة مجاورة نحو 2058 ريالا، بزيادة سعر الناقل المحلي بنسبة 101% عن المنافس.

ووفقاً للرصد، فإن هناك 3 ناقلين وطنيين إضافيين يتبعون دولا أخرى، تنقل المسافرين من السعودية وإليها (ترانزيت) ثم إلى الوجهة النهائية في الفترة ذاتها بتكلفة لا تتجاوز 3 آلاف ريال، إذ بلغت التكلفة للناقل الأول نحو 2458 ريالا، فيما بلغت أسعار الرحلة لناقل وطني ثان بقيمة 2514 ريالا، وبلغت الأسعار للناقل الوطني الثالث بقيمة 2993 ريالا.

فيما بلغت أسعار التذاكر من جدة إلى مطار جون اف كنيدي الأمريكي في الفترة ذاتها للناقل المحلي 8053 ريالا، فيما بلغت أسعار التذكرة لبعض الناقلين في الدول المجاورة بأقل من 6 آلاف (ترانزيت واحد)، فبلغ سعر التذكرة عند أحد الناقلين الوطنيين 5355 ريالا، وبلغت عند ناقل وطني في دولة أخرى 5447 ريالا، وفي دولة ثالثة 5451 ريالا، وبلغت تكلفتها لناقل وطني رابع 5455 ريالا، وبلغت تكلفة النقل لأحد الناقلين في دولة أوروبية 5672 ريالا.