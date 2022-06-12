اللتر بـ 5 دولارات.. البنزين الأمريكي لأعلى سعر تاريخي

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوز متوسط سعر جالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق، وقال نادي السيارات الأمريكي «إيه إيه إيه» إن متوسط السعر بلغ، أمس (السبت)، 5 دولارات، ويدفع سائقو السيارات في بعض أجزاء البلاد، خاصة كاليفورنيا، أموالاً أكثر من ذلك بكثير. وأدت ذروة الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة إلى دفع البنزين إلى مستويات قياسية.

وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتاً في الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا 1.93 دولار عن هذا الوقت من العام الماضي، وفق «أسوشيتد برس».