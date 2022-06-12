اخبار الرياضه السعوديه «الأولمبي» يتحدى فيتنام

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد صدارته للمجموعة الرابعة بجدارة واستحقاق، إذ انتصر على طاجكستان بخماسية وعلى الإمارات بثنائية وتعادل مع الوصيف منتخب اليابان دون أهداف، وأحرز نجوم الأخضر 7 أهداف ولم تتلقَ شباكه أي هدف، وزاد منتخبنا الأخضر من قوته الدفاعية والهجومية بعد أن استدعى المدرب الوطني سعد الشهري الثنائي المدافع حسان تمبكتي والمهاجم فراس البريكان بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول في معسكره في إسبانيا، ويعتمد الشهري في خطته على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 إذ سيقود البريكان هجوم الأخضر ومن خلفه الثلاثي أيمن يحيى وتركي العمار وهيثم عسيري، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاعي حمد اليامي وحسان تمبكتي ومشعل الصبياني ومتعب الحربي، ويتواجد في منتصف الملعب الثنائي إبراهيم محنشي وحامد الغامدي، ويملك الأخضر السعودي قوة احتياطية لا سيما في الهجوم بوجود الثلاثي عبدالله رديف ومحمد مران وحسين العيسي.
أما منتخب فيتنام فإنه يدخل هذا اللقاء بعد تأهله بجدارة وصيفاً للمجوعة الثالثة خلف منتخب كوريا الجنوبية، إذ تمكن المنتخب الفيتنامي من حصد 5 نقاط من فوز وتعادلين ولم يذق طعم الخسارة، إذ تعادل في بداية مشواره مع المنتخب التايلاندي بهدفين لكل منهما، ومن ثم تعادل مع منتخب كوريا الجنوبية حامل اللقب بهدف لكل منهما، ومن ثم انتصر على منتخب ماليزيا بهدفين دون مقابل، ويطمح من خلال لقاء الليلة لتحقيق الانتصار والتأهل لدور الأربعة لتكرار إنجاز 2018 عندما حل ثانياً خلف البطل منتخب أوزبكستان.
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