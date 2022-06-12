من جهة أخرى، قدم محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك الأستاذ هيثم بن حسن المالكي على حرصه واهتمامه ومتابعته للمنتخب السعودي لرفع الأثقال والتوجيهات المستمرة لفريق عمله الذي كان نيابة عنه في استقبال بعثة أخضر الأثقال المشاركة في بطولة العالم للشباب 2022، وهم سكرتير أول أ.بدرالشراري رئيس القسم الثقافي والإعلامي والمراسم، والملحق أ.محمد السبيعي، ومسؤول العلاقات العامة في السفارة أ.جهاد رضوان.
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «ناشئي رفع الأثقال» يبدأ مشاركته ببطولة العالم في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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