8 مناطق بلا مشاريع للإسكان في 2021 - #عاجل

تصدرت منطقة القصيم مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 2021، والتي بلغت 7 مشاريع، فيما تصدرت منطقة الرياض الوحدات السكنية التي بلغت 2078 وحدة سكنية، وبلغ إجمالي المشاريع 19 مشروعًا، وإجمالي الوحدات السكنية 6835 وحدة سكنية، في وقت حصدت 8 مناطق (صفر) مشاريع ووحدات، نصفهم رباعي الجنوب عسير وجازان ونجران والباحة. الفيلا4.487

القصيم تستحوذ

استحوذت القصيم على المشاريع السكنية بـ7 مشاريع، وحلت الرياض والشرقية ثانيا وثالثا على التوالي بـ8 مشاريع مناصفة بينهما، وتبوك رابعا بـ3 مشاريع، وحائل خامسا بمشروع وحيد، وحصدت مناطق الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف، والحدود الشمالية (صفر) مشاريع ووحدات سكنية، وتصدرت الرياض الوحدات السكنية بـ2078 وحدة سكنية، وحلت حائل ثانيا بـ1988 وحدة سكنية، وتبوك ثالثا بـ1048 وحدة سكنية، ومكة رابعا بـ899 وحدة سكنية، والقصيم خامسا بـ822 وحدة سكنية.

الفيلا تتصدر

تصدرت الفيلا عدد الوحدات السكنية بحسب النوع بـ4.487 فيلا بنسبة 65.6 %، وبلغت وحدة الشقة 1792 بنسبة 26.2 %، ووحدة تاون هاوس 556، بنسبة 8.1 %، وبلغت مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص 19 مشروعا بنسبة 100 %.

وبلغ عدد المشاريع حسب بدء القسط الشهري أكثر من 2000 ريال 13 مشروعا، وأقل من 2000 ريال 5 مشاريع، وأقل من 1500 ريال مشروع وحيد، وبلغ عدد المشاريع بحسب بدء السعر أكثر من مليون ريال 3 مشاريع، وأقل من مليون ريال 4 مشاريع، وأقل من 750 ألف ريال، وأقل من 500 ألف ريال 6 مشاريع لكل منهما.