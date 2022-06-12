شعار «بديل ماكدونالدز» في روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الشركة البديلة لـ«ماكدونالدز» في روسيا عن شعارها الجديد، وذلك قبل إعادة افتتاح سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، الأحد.
وسيكون إعادة الافتتاح في نفس الموقع بساحة بوشكين بموسكو، حيث افتتحت «ماكدونالدز» فرعا لأول مرة في روسيا عام 1990.
ونتيجة للعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ستدير الشركة الروسية أكثر من ألف مطعم كانت تابعة لسلسلة «ماكدونالدز» الأمريكية. ويحتوي الشعار الجديد على برغر وبطاطا مقلية على شكل حرف M، رغم أن اسم العلامة التجارية الجديدة لم يتم الكشف عنه بعد، وفقما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية.
ووفقًا لتقارير في وسائل إعلام محلية، فقد تمت إعادة تسمية تطبيق «ماكدونالدز» في روسيا باسم «ماي برغر»، وذلك امتثالاً لشرط إزالة العلامة التجارية الأمريكية الخاصة بحسب سكاي نيوز العربية. وأشار منتقدو الشعار الجديد إلى تشابهه مع سلسلة فنادق «ماريوت» التي تعمل في روسيا، بينما وصفه آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي أنه «شعار فندق ماريوت متقاطع مع علم بنغلاديش». وقال معلقون على الشعار عبر مواقع التواصل، إنه «يصعب التفكير بالطعام بعد رؤيته»، بينما اعتبره آخرون خاليًا من أي إبداع أو تلميح لنوع العمل الخاص بالعلامة التجارية.
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