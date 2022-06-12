حديقة العين.. موطن أكبر متنزه للزواحف بالشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - تحتضن حديقة الحيوانات بالعين أكبر متنزه للزواحف في الشرق الأوسط، والذي جاء ضمن جملة مشاريعها؛ حيث تواصل الحديقة أعمالها التطويرية في المتنزه، والتي شملت إعادة البناء على مساحة 11500 متر مربع، وتضمينه لأكثر من 100 نوع من الزواحف من جميع أنحاء العالم، منها سلاحف الدبرا العملاقة.

تولي الحديقة عناية كبيرة للسلاحف، من حيث محاكاة موائلها الطبيعية، ككثافة الأشجار والنباتات والرطوبة العالية؛ حيث يعد بيت الزواحف الذي اشتهرت به الحديقة لدى الزوار منذ أكثر من 30 عامًا واحدًا من جهودها المتواصلة في صون الطبيعة وحماية الحياة البرية بمختلف مكوناتها وأشكالها، ضمن أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

وتقدم لزوارها مجموعة فريدة من مختلف الزواحف أشهرها سلاحف الدبرا العملاقة، التي تعتبر ثاني أكبر أنواع السلاحف في العالم، يقصدها الزوار للاستمتاع بمشاهدتها في بيتها المخصص، حيث تعيش حياتها اليومية بكل عفوية وحرية.

ويبلغ إجمالي أنواع السلاحف في حديقة الحيوانات بالعين سبعة أنواع، موزعة على سفاري العين، ومعرض بيت الزواحف، ومعارض أخرى، قامت الحديقة بحمايتها وتطبيق برامج إكثارها النوعي لحفظها من خطر الانقراض، وتوعية المجتمع بأهمية الجهد والعمل الإنساني، لحمايتها والتغلب على مهددات بقائها.