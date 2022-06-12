إسبانيا تشهد أقوى موجة حر تسبق الصيف

محمد بن مسعود - الدمام - اكتوت إسبانيا، يوم أمس السبت، بموجة شديدة الحرارة، قبل قدوم فصل الصيف، لم تشهد مثيلاً لها منذ 20 عامًا.

وبلغت درجات الحرارة أرقاما قياسية وصلت إلى 47 درجة مئوية (116,6 درجات فهرنهايت) في مدينة اشبيلية بجنوب البلاد.

وحقق تجار المراوح في المدينة مبيعات قياسية، في حين لجأ قادة العربات التي تجرها الخيول والتي تنقل السائحين بين الأماكن التاريخية، مثل قصر «ريال ألكازار» وساحة إسبانيا إلى رش الماء على الخيول لتخفيف وطأة الحر الشديد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) أيضًا في مدينة قرطبة القريبة امس السبت.

وقال خبراء الطقس، إن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 42 درجة مئوية (108 درجات فهرنهايت) في وادي «جواديانا» في «إكستريمادورا» ومناطق أخرى في جنوب إسبانيا في وقت لاحق.