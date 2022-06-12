العثور على 7 جثث بعد تحطم هليكوبتر في إيطاليا بينهم لبنانيين و4 أتراك

محمد بن مسعود - الدمام - تم الكشف اليوم السبت عن أسماء وجنسيات 7 أشخاص قضوا الخميس الماضي بتحطم هليكوبتر كانوا على متنها، هم طيارها الايطالي، و4 رجال أعمال أتراك، اضافة الى رجلي الأعمال اللبنانيين: طارق طياح وشادي كريدي، بحسب ما بثت وكالة Ansa الايطالية خبر المروحة المنكوبة وضحاياها.

وكانت الهليكوبتر أقلعت بهم من مدينة Lucca باقليم «توسكانا» بشمال غرب الوسط الايطالي، الى حيث كانوا سيتعرفون الى ماكينة عن الورق في مدينة Veneto البعيدة بالشمال 540 كيلومترا عن روما، الا أن المروحة اختفت فجأة من شاشات الرادار وسط طقس سيء، وتحطمت في منطقة مرتفعات تغطيها غابات أمازونية الطراز، بحسب ما يبدو من الفيديو المعروض أدناه، وهو ما جعل فرق الانقاذ تتأخر في الوصول الى حطامها، بعد أن استعانت بمسيّرة من دون طيار.

والقتلى الستة هم شركاء في شركة ناشطة بقطاع الورق وتوابعه، وكانوا في ايطاليا لحضور معرض ورقي، وفيه علموا بأمر الماكينة التي رغبوا بالتعرف اليها في منزل لعائلة تملكها، الا أنهم أرادوا أمرا وأراد القدر غيره، فعم الحزن «مجموعة اندفكو الصناعيّة» المشاركين فيها، خصوصا أن رجلي الأعمال اللبنانيين هما مدراء تنفيذيين فيها.

وكان الضحية طارق طياح، البالغ 60 سنة، انضم إلى المجموعة منذ تخرج في 1985 ببكالوريوس في ادارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، وفقا لما ألمت به «العربية.نت» من وسائل اعلام محلية عن رجلي الأعمال اللبنانين. أما شادي كريدي، فعمره 47 تقريبا، وانضم في 2005 اليها، وهو متخرج بماجستير في الهندسة الميكانيكيّة وثانية بالإدارة الهندسيّة من جامعة فرنسية، وخدم في فروع «اندفكو» في لبنان والخارج، إلى حين تولّيه مسؤوليّة الإدارة العامة منذ 2018 في واحدة من شركات المجموعة.