محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
نقلت إمارة مكة المكرمة، عن وزارة الحج، قولها إنه تم إغلاق تسجيل حجاج الداخل، ومن المقرر أن يتم إعلان المرشحين لـ حج هذا العام اليوم.
وكشفت أن أعداد المتقدمين بلغت أكثر من 390 ألفا، مؤكدة أن اختيار المرشحين بالقرعة الإلكترونية.
وشددت وزارة الحج على أن الأولوية للمحصن ومن لم يحج سابقا.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الحج والعمرة: إغلاق تسجيل حجاج الداخل.. والأولوية للمحصن ومن لم يحج سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.