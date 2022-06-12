الحج والعمرة: إغلاق تسجيل حجاج الداخل.. والأولوية للمحصن ومن لم يحج سابقا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

نقلت إمارة مكة المكرمة، عن وزارة الحج، قولها إنه تم إغلاق تسجيل حجاج الداخل، ومن المقرر أن يتم إعلان المرشحين لـ حج هذا العام اليوم.

وكشفت أن أعداد المتقدمين بلغت أكثر من 390 ألفا، مؤكدة أن اختيار المرشحين بالقرعة الإلكترونية.

وشددت وزارة الحج على أن الأولوية للمحصن ومن لم يحج سابقا.