نصائح مهمة حول الإعداد الوظيفي للطلاب والخريجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإعداد الوظيفي هو السبب الأول لوجود معظم طلاب اليوم في المدرسة. وهناك عدد كبير من المهارات التي يمكن أن تجعلك ملحوظا من قبل أرباب العمل المحتملين يتم تعلمها خارج الفصل الدراسي، سواء كنت حديث التخرج أو ما زلت في الكلية، أدناه مجموعة من النصائح:

المشاركة في خبرات التعلم العملي.

الأشخاص الذين يتمتعون بأكبر ميزة تنافسية في سوق العمل هم الأشخاص الذين لديهم ممارسة حقيقية في استخدام المهارات القابلة للتسويق، يريد أصحاب العمل أن يعرفوا أنه يمكنك تنفيذ ما تعلمته.

ضع قائمة بمهاراتك وإنجازاتك مع أمثلة محددة.

بدلا من مجرد سرد العبارات العامة التي يتم استخدامها في ملايين السير الذاتية الأخرى، خذ الوقت الكافي لتجميع أمثلة قصيرة ولكنها محددة لتجاربك ذات الصلة. استخدم لغة عملية المنحى لتوضيح كيف أنجزت شيئا ما باستخدام مجموعة معينة من المهارات ضمن قيود أو جداول زمنية معينة.

الاستفادة من الخدمات المهنية في مدرستك.

قد يكون الانتقال من المدرسة إلى الوظيفة أمرا مخيفا. لكن الكثير من الكليات والمدارس التجارية تحرص على تزويد طلابها وخريجيها بالمساعدة في هذا المجال.

يمكنك أحيانا إجراء مقابلات وهمية والحصول على نصائح قوية حول كيفية تحسين استجاباتك. ويمكنك بشكل متكرر الاستفادة من خدمات البحث عن الوظائف والمعارض المهنية داخل الحرم الجامعي.

تدرب على إظهار الحماس والحماس.

يستمتع الأشخاص بالتوظيف والعمل مع أولئك الذين ينقلون إحساسا بالإثارة حول المستقبل وإسهاماتهم المحتملة. يعود ذلك جزئيا إلى أن الطاقة من تلك الطبيعة معدية. ولكن هذا أيضا لأنه يظهر شغفا ودافعا حقيقيين - سمات يحترمها معظم أصحاب العمل ويقدرونها بعمق.

تعرف على كل ما تستطيع حول الأماكن التي ترغب في العمل فيها.

لا تفترض أبدا أن إلقاء نظرة سريعة على موقع الويب الخاص بمؤسسة ما يكفي لمعرفة ما يدور حوله المكان أو ما هي الثقافة. أحفر أكثر عمقا.

شراء الملابس المناسبة للمقابلة.

عندما تبحث عن وظيفة جيدة وبدء حياة مهنية جديدة ، سيكون من الحكمة أن تولي اهتماما خاصا لما ترتديه من ملابس وأنيقة.

إذا لم تكن متأكدا من الملابس التي يجب شراؤها أو كيفية الحصول على مظهر احترافي، فاطلب النصيحة من مستشار المدرسة أو شخص ناجح بالفعل في المجال الذي أنت بصدده.

قم بتنمية السلوك المهني.

ستلعب حالتك الذهنية دورا كبيرا في قدرتك على تحقيق النجاح الوظيفي. إنه لا يسهم فقط في مستوى تحفيزك؛ كما أنه يؤثر على الطريقة التي ينظر بها إليك الآخرون.

لذا تدرب على الانفتاح على النقد البناء. ابق فضوليا ومستعدا للتعلم وتجربة أشياء جديدة. حافظ على صدقك ونزاهتك وأخلاقيات العمل الجيدة. وضح أنك تهتم حقا بنجاح المؤسسة التي تعمل بها والأشخاص الذين تعمل معهم.