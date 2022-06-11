اختتام مسابقتي الإلقاء الرقمية والمسرح المدرسي بتعليم نجران

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وقدمت الفرق المدرسية مشاهد مسرحية بالإنجليزية، وعرضا لمشاهد الفيديو للمشاركين في مسابقة الإلقاء من المرحلة الابتدائية، وجرى تكريم المشاركين وإعلان النتائج.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت إدارة الإشراف التربوي بتعليم منطقة نجران متمثلة في قسم اللغة الإنجليزية مسابقتي الإلقاء الرقمية والمسرح المدرسي، في الحفل الختامي الذي أقيم على مسرح إدارة التعليم برعاية مدير تعليم المنطقة فهد عقالا، وبمشاركة 50 مدرسة من مختلف المراحل الثلاث.وقدمت الفرق المدرسية مشاهد مسرحية بالإنجليزية، وعرضا لمشاهد الفيديو للمشاركين في مسابقة الإلقاء من المرحلة الابتدائية، وجرى تكريم المشاركين وإعلان النتائج.

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