وظائف شاغرة بالمستشفى الجامعي بالسيح

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ودعت عمادة الموارد البشرية بالجامعة المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلنة وفق لائحة الوظائف الصحية، والتقدم عبر النظام الالكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج استقبال طلبات التقديم على الوظائف الصحية الشاغرة في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، وفي كلية طب الأسنان بالجامعة بدءا من اليوم، عبر الرابط المخصص، ويستمر التقديم حتى الخميس 17-11-1443.ودعت عمادة الموارد البشرية بالجامعة المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلنة وفق لائحة الوظائف الصحية، والتقدم عبر النظام الالكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم.

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