تطوير الكوادر الوطنية في التنظيمات الرقمية

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وعرف خلال البرنامج بمبادئ وأسس التنظيم وأفضل ممارساته وكيفية مواجهة تحدياته، كما تناول أحدث التجارب والممارسات في إدارة المخاطر التنظيمية، ومناقشة السياسات، بحضور أكثر من 70 مختصا في التنظيمات من 13 جهة حكومية وخاصة.واختتم البرنامج بجلسات تفاعلية أتاحت الفرصة للمشاركين لدراسة حالات من واقع المجال التنظيمي، مع تطبيق الأدوات والممارسات الحديثة التي تناولها البرنامج، ومحاكاة الأدوار التنظيمية، ومقاربة الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية.
برنامج أساسيات التنظيم:
- يأتي ضمن حزمة من البرامج لتحقيق المستهدفات الرقمية.
- يهدف إلى الارتقاء بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
- تمكين تحول المملكة إلى منظم رقمي من المستوى الخامس.
- المستوى الخامس هو الأعلى حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.
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