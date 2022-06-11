ينبع تسجل أعلى حرارة في المملكة بـ47 درجة

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وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن محافظة القنفذة، شهدت تسجيل أعلى رطوبة بمعدل 90%.وتوقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية؛ حيث يمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.
ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيا مع فرصة تشكل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، وعسير، والباحة).
إلى ذلك هطلت مساء أمس أمطار متوسطة على محافظة الطائف.
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