شكرا لقرائتكم خبر ينبع تسجل أعلى حرارة في المملكة بـ47 درجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت محافظة ينبع أمس أعلى درجات الحرارة في مدن المملكة؛ حيث وصلت لـ 47 درجة مئوية؛ بينما سجلت مدينة أبها أدنى حرارة بـ19 درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن محافظة القنفذة، شهدت تسجيل أعلى رطوبة بمعدل 90%.

وتوقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية؛ حيث يمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيا مع فرصة تشكل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، وعسير، والباحة).

إلى ذلك هطلت مساء أمس أمطار متوسطة على محافظة الطائف.