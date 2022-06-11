ملتقى يناقش تمكين ذوي الإعاقة اجتماعيا

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وأوضحت الهيئة أن الملتقى الذي تستمر فعاليته ليومين ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والمتخصصة يأتي امتدادا لجهودها التوعوية في مختلف مناطق ومدن المملكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، بهدف تحقيق حياة كريمة لهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم ملتقى بعنوان «إضاءة في تبوك» بمشاركة عدد من المختصين، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري وسط مدينة تبوك.وأوضحت الهيئة أن الملتقى الذي تستمر فعاليته ليومين ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والمتخصصة يأتي امتدادا لجهودها التوعوية في مختلف مناطق ومدن المملكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، بهدف تحقيق حياة كريمة لهم.

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