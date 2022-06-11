«الأمان الأسري» يحذر من 5 مخاطر لعمالة الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر برنامج الأمان الأسري من 5 مخاطر اجتماعية وتعليمية ونفسية وجسمانية لعمالة الأطفال، تتصدرها العزلة والعدوانية والاكتئاب والتسرب الدراسي.

وفيما يتعلق بالمخاطر الاجتماعية، فأكد البرنامج أن المراهقين الذين يقضون أكثر من 20 ساعة في الأسبوع في العمل يكونون أكثر عرضة لتطوير سلوكيات اجتماعية غير صحية ومعادية كالعدوانية وتعاطي المخدرات.

أما المخاطر التعليمية، فتؤدي عمالة الأطفال إلى أداء دراسي ضعيف وارتفاع في التسرب الدراسي عن غيرهم، وهناك مخاطر النمو الاجتماعي، حيث تؤثر عمالة الأطفال على النمو الاجتماعي العام للطفل، فلا يمكنه قضاء الوقت مع الآخرين في السن نفسها أو حتى وقت كاف مع أفراد الأسرة، إلى جانب الافتقار إلى بناء علاقات شخصية إيجابية من أجل الازدهار والشعور بالثقة.

وتتمثل المخاطر الجسمانية في المخاطر الصحية العالية سواء من ظروف العمل الخطرة أو من القيام بمهام بدنية متقدمة للغاية بالنسبة لهم. كما أنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ويتعرضون لمواد كيميائية ضارة يمكن أن تؤثر على نموهم البدني، إضافة إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الذي يؤدي إلى حالات صحية وعقلية خطيرة جدا في وقت لاحق من الحياة.

وبخصوص المخاطر النفسية، فيعاني الأطفال الذين يعملون من العزلةوالاكتئاب والافتقار المستمر في تطوير مشاعر نفسية صحية أثناء نموهم.

أهداف نظام الحماية من الإيذاء







ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه



إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء



معالجة الظواهر السلوكية التي تؤدي إلى الإيذاء



توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة



نشر التوعية بين أفراد المجتمع برفض الإيذاء



اتخاذ إجراءات نظامية وقانونية لمحاسبة المخالف

آليات التعامل مع بلاغات العنف